В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки

19.11.2020 10:00

В Украине рекордное число случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране заразились 13 357 человек, сообщает министерство здравоохранения.

Больше всего случаев в Киеве (1 348), Днепропетровской (1 128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

По состоянию на 19 ноября 2020 года заболели 539 детей и 673 медработника.

За 18 ноября было сделано 65 402 тестирований, методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817.

Также за минувшие сутки было госпитализировано- 1 531 человек; летальных случаев - 257; выздоровели – 7 400 человек.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 55 203 случая;

Винницкая область - 14 532 случая;

Волынская область - 20 150 случаев;

Днепропетровская область - 25 028 случаев;

Донецкая область - 18 790 случаев;

Житомирская область - 24 542 случая;

Закарпатская область - 20 463 случая;

Запорожская область - 21 481 случай;

Ивано-Франковская область - 30 091 случай;

Киевская область - 27 347 случаев;

Кировоградская область - 3931 случай;

Луганская область - 5385 случаев;

Львовская область - 39 229 случаев;

Николаевская область - 13 769 случаев;

Одесская область - 35 440 случаев;

Полтавская область - 16 935 случаев;

Ровенская область - 26 442 случая;

Сумская область - 20 124 случая;

Тернопольская область - 24 552 случая;

Харьковская область - 49 618 случаев;

Херсонская область - 7 946 случаев;

Хмельницкая область - 24 485 случаев;

Черкасская область - 15 759 случаев;

Черновицкая область - 29 612 случаев;

Черниговская область - 12 656 случаев.