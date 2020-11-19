Зеленский подписал "масочный" закон

19.11.2020 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.