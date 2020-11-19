Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский подписал "масочный" закон

19.11.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский подписал "масочный" закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.



Теги: закон, штраф, маска, Зеленский, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх