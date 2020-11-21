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22 ноября пройдет второй тур местных выборов в 11 городах

21.11.2020 15:00
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22 ноября пройдет второй тур местных выборов в 11 городах

В воскресенье, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.
Так, повторное голосование будет проходить в следующих городах:

  • г. Бердянск
  • г. Днепр
  • г. Дрогобыч
  • г. Львов
  • г. Николаев
  • г. Никополь
  • г. Полтава
  • г. Ровно
  • г. Славянск
  • г. Ужгород
  • г. Черкассы

В ЦИК напомнили о правилах безопасности во время голосования на избирательных участках: маска, соцдистанция, личная ручка. Также граждан просят пользоваться отдельной кабинкой для голосования в случае, если есть признаки заболевания.



Теги: выборы
 
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