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22 ноября пройдет второй тур местных выборов в 11 городах
21.11.2020 15:00
В воскресенье, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.
Так, повторное голосование будет проходить в следующих городах:
- г. Бердянск
- г. Днепр
- г. Дрогобыч
- г. Львов
- г. Николаев
- г. Никополь
- г. Полтава
- г. Ровно
- г. Славянск
- г. Ужгород
- г. Черкассы
В ЦИК напомнили о правилах безопасности во время голосования на избирательных участках: маска, соцдистанция, личная ручка. Также граждан просят пользоваться отдельной кабинкой для голосования в случае, если есть признаки заболевания.
Теги: выборы
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