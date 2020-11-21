- В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом13:00
- На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород09:00
- Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах15:00
- В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Зеленский подписал "масочный" закон14:00
- Кабмин упразднил справку о составе семьи12:00
- В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки10:00
- Ляшко назвал стоимость вакцины от COVID-19 для украинцев08:00
- Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"17:00
- Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус15:00
В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек, что на пять человек превышает вчерашний антирекорд. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
По его данным, за минувшие сутки сделали 71 949 тестирования (в частности методом ПЦР - 45 508, методом ИФА - 26 441).
Также были госпитализированы 1 761 человек; летальных случаев - 215; выздоровели - 7 989 человек.
В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 612 665. При этом, почти половина людей выздоровели - 282 313.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 342), городе Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953), Запорожской (810) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 57807 случаев;
Винницкая область - 15 164 случая;
Волынская область - 21 131 случай;
Днепропетровская область - 27544 случаи;
Донецкая область - 19 685 случаев;
Житомирская область - 25 664 случая;
Закарпатская область - 21 165 случаев;
Запорожская область - 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;
Киевская область - 29 380 случаев;
Кировоградская область - 4142 случая;
Луганская область - 5617 случаев;
Львовская область - 40 416 случаев;
Николаевская область - 14 607 случаев;
Одесская область - 36 727 случаев;
Полтавская область - 17 942 случая;
Ровенская область - 27 539 случаев;
Сумская область - 21 833 случая;
Тернопольская область - 25 259 случаев;
Харьковская область - 50 784 случая;
Херсонская область - 8359 случаев;
Хмельницкая область - 25 820 случаев;
Черкасская область - 17 149 случаев;
Черновицкая область - 30 636 случаев;
Черниговская область - 13 955 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября12:00
- Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского11:00
- На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье10:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков11:00
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом08:00
- 20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке15:00
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек13:00
- В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом13:00
- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября12:00
- Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского11:00
- На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье10:00
- На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород09:00
- ЦИК Молдовы огласила результаты президентских выборов17:00
- В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус16:00
- Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах15:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков
- Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября