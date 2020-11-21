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В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом

21.11.2020 13:00
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В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек, что на пять человек превышает вчерашний антирекорд. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
По его данным, за минувшие сутки сделали 71 949 тестирования (в частности методом ПЦР - 45 508, методом ИФА - 26 441).
Также были госпитализированы 1 761 человек; летальных случаев - 215; выздоровели - 7 989 человек.
В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 612 665. При этом, почти половина людей выздоровели - 282 313.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 342), городе Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953), Запорожской (810) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 57807 случаев;
Винницкая область - 15 164 случая;
Волынская область - 21 131 случай;
Днепропетровская область - 27544 случаи;
Донецкая область - 19 685 случаев;
Житомирская область - 25 664 случая;
Закарпатская область - 21 165 случаев;
Запорожская область - 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;
Киевская область - 29 380 случаев;
Кировоградская область - 4142 случая;
Луганская область - 5617 случаев;
Львовская область - 40 416 случаев;
Николаевская область - 14 607 случаев;
Одесская область - 36 727 случаев;
Полтавская область - 17 942 случая;
Ровенская область - 27 539 случаев;
Сумская область - 21 833 случая;
Тернопольская область - 25 259 случаев;
Харьковская область - 50 784 случая;
Херсонская область - 8359 случаев;
Хмельницкая область - 25 820 случаев;
Черкасская область - 17 149 случаев;
Черновицкая область - 30 636 случаев;
Черниговская область - 13 955 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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