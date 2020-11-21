В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом

21.11.2020 13:00

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек, что на пять человек превышает вчерашний антирекорд. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По его данным, за минувшие сутки сделали 71 949 тестирования (в частности методом ПЦР - 45 508, методом ИФА - 26 441).

Также были госпитализированы 1 761 человек; летальных случаев - 215; выздоровели - 7 989 человек.

В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 612 665. При этом, почти половина людей выздоровели - 282 313.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 342), городе Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953), Запорожской (810) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 57807 случаев;

Винницкая область - 15 164 случая;

Волынская область - 21 131 случай;

Днепропетровская область - 27544 случаи;

Донецкая область - 19 685 случаев;

Житомирская область - 25 664 случая;

Закарпатская область - 21 165 случаев;

Запорожская область - 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;

Киевская область - 29 380 случаев;

Кировоградская область - 4142 случая;

Луганская область - 5617 случаев;

Львовская область - 40 416 случаев;

Николаевская область - 14 607 случаев;

Одесская область - 36 727 случаев;

Полтавская область - 17 942 случая;

Ровенская область - 27 539 случаев;

Сумская область - 21 833 случая;

Тернопольская область - 25 259 случаев;

Харьковская область - 50 784 случая;

Херсонская область - 8359 случаев;

Хмельницкая область - 25 820 случаев;

Черкасская область - 17 149 случаев;

Черновицкая область - 30 636 случаев;

Черниговская область - 13 955 случаев.