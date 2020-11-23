Последние новости раздела
- ЦИК обнародовала явку во втором туре местных выборов08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября11:00
- 22 ноября пройдет второй тур местных выборов в 11 городах15:00
- В Украине продолжается рост заболеваемости коронавирусом13:00
- На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород09:00
- Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах15:00
- В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Зеленский подписал "масочный" закон14:00
- Кабмин упразднил справку о составе семьи12:00
- В Украине впервые более 13 000 новых случаев COVID-19 за сутки10:00
ЦИК обнародовала явку во втором туре местных выборов
23.11.2020 08:00
Территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент окончания голосования составила 29,53%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает Корреспондент.net.
Самая большая явка избирателей зафиксирована в Бердянске (39,23%), Львове (38,94%) и Дрогобыче (30,21%). В остальных городах, по данным ЦИК, явка на 20:00 составила: Днепр - 23,93%, Черкассы - 26,02%, Николаев - 28,40%, Ровно - 30,35%,Полтава - 25,52%, Ужгород - 27,94%, Никополь - 24,20%, Славянск - 23,40%.
Отмечается, что 25 октября, общая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.
Теги: выборы, итоги, ЦИК
Читайте также:
- Сторонники Януковича ликуют, а Тимошенко "в засаде"
- Губернатор Донецкой области рассказал о проблемах в ходе выборов
- Выборы президента-2010. В финал вышли Янукович и Тимошенко
- Эксперт: результат Януковичу обеспечила... пассивность избирателя
- Парламентские выборы. Результаты обработки 30% бюллетеней
- Бакиев остался президентом
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку09:00
- 23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»17:00
- На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров13:00
- В "ДНР" объявили сборы "запасников"10:00
- Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал09:00
- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября12:00
- Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского11:00
- На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье10:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку09:00
- ЦИК обнародовала явку во втором туре местных выборов08:00
- 23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»17:00
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября15:00
- На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября11:00
- В "ДНР" объявили сборы "запасников"10:00
- Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал09:00
- В Турции туристам разрешили не соблюдать комендантский час17:00
- 22 ноября пройдет второй тур местных выборов в 11 городах15:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября
- В "ДНР" объявили сборы "запасников"
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков
- Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах
- На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров
- Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского