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ЦИК обнародовала явку во втором туре местных выборов

23.11.2020 08:00
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ЦИК обнародовала явку во втором туре местных выборов

Территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент окончания голосования составила 29,53%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает Корреспондент.net.
Самая большая явка избирателей зафиксирована в Бердянске (39,23%), Львове (38,94%) и Дрогобыче (30,21%). В остальных городах, по данным ЦИК, явка на 20:00 составила: Днепр - 23,93%, Черкассы - 26,02%, Николаев - 28,40%, Ровно - 30,35%,Полтава - 25,52%, Ужгород - 27,94%, Никополь - 24,20%, Славянск - 23,40%.
Отмечается, что 25 октября, общая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.



Теги: выборы, итоги, ЦИК
 
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