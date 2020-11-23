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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября

23.11.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 945 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии заболели 635 689 человек. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего с начала пандемии заразились уже 635 689 человек, умерли - 11 075, выздоровели - 4 143. Активными больными остаются 344 629 пациентов.
По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы - 1165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4 143 человека;
За прошедшие сутки проведено 28 374 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 253, методом ИФА - 3 121.
Вчера больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1212), Днепропетровской (+1093), Киевской (+870), Житомирской (+812) и Запорожской (+642) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 60218 случаев;
Винницкая область - 15 476 случаев;
Волынская область - 21 864 случая;
Днепропетровская область - 29654 случая;
Донецкая область - 20262 случая;
Житомирская область - 26 966 случаев;
Закарпатская область - 21 538 случаев;
Запорожская область - 24 442 случая;
Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;
Киевская область - 31 212 случаев;
Кировоградская область - 4358 случаев;
Луганская область - 5679 случаев;
Львовская область - 41 279 случаев;
Николаевская область - 15 320 случаев;
Одесская область - 37 901 случай;
Полтавская область - 18 557 случаев;
Ровенская область - 28 194 случая;
Сумская область - 23 167 случаев;
Тернопольская область - 25 813 случаев;
Харьковская область - 51 637 случаев;
Херсонская область - 8704 случая;
Хмельницкая область - 26 430 случаев;
Черкасская область - 18 292 случая;
Черновицкая область - 31 369 случаев;
Черниговская область - 15 061 случай.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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