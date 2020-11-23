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Зеленский и Ермак вылечились от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский, спустя две недели после заболевания, получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник, 23 ноября, в Телеграм, передает Корреспондент.net.
"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - заявил глава государства.
Также о своем выздоровлении сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который заболел в один день с Зеленским и вместе с ним лечился в Феофании.
"Коронавирус позади – тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", – написал он в Facebook.
Теги: выздоровление, COVID-19, Ермак
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