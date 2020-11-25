Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября

25.11.2020 11:00

В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября.

При этом выздоровели 307778 человек (накануне - 8 420), а скончались 11492 украинцев (накануне - 229).

Статистика коронавируса по областям:

г. Киев - 62620 (+980)

Винницкая - 15984 (+326)

Волынская - 22516 (+295)

Днепропетровская - 31861 (+1 255)

Донецкая - 20868 (+370)

Житомирская - 27 368 (+211)

Закарпатская - 22 150 (+247)

Запорожская - 26 328 (+1 086)

Ивано-Франковская - 33409 (+583)

Киевская - 33262 (+961)

Кировоградская - 4557 (+102)

Луганская - 5793 (+74)

Львовская - 42874 (+824)

Николаевская - 16229 (+484)

Одесская область - 39742 (+976)

Полтавская- 19679 (+536)

Ровенская - 28860 (+399)

Сумская - 24811 (+915)

Тернопольская - 26329 (+278)

Харьковская - 52538 (+546)

Херсонская - 9141 (+272)

Хмельницкая - 27114 (+490)

Черкасская - 19 826 (+788)

Черновицкая - 32 067 (+357)

Черниговская - 15 932 (+527).