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"Укрзализныця" запускает дополнительные "новогодние" поезда
"Укрзализныця" уже начала подготовку к новогодним праздникам. Компания сообщила о возобновлении движения ряда поездов, которое начнется в декабре. Организация также назначит дополнительные поезда по уже курсирующим направлениям. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает телеканал 112 Украина.
В частности, в декабре возобновится движение поездов в таких направлениях:
№ 70/69 Мариуполь – Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова – с 15 декабря.
№ 138/137 Хмельницкий – Лисичанск с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно с 14 декабря.
№ 357/358 Киев-Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря — из Рахова.
№ 745/746 Киев — Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.
Уже восстановлено курсирование поездов № 142 Львов-Бахмут и № 217/218 Киев — Рахов.
С 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:
№ 41/42 Днепр — Трускавец;
№ 43 Ивано-Франковск-Киев;
№ 45/46 Лисичанск — Киев;
№ 118/117 Черновцы — Киев.
Назначено курсирование дополнительных поездов:
№168 Львов — Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021;
№198 Ковель — Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, 3, 6, и 10 января 2021 года;
№ 768/767 Киев — Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года, с Херсона -30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021 года.
Назначены дополнительные рейсы следующим поездам:
№ 774 Киев — Шостка на 30 декабря 2020 и 6 января 2021;
№ 782 Киев-Черкассы на 30 декабря 2020 и 6 января 2021.
Продлен маршрут следования поездов:
№ 779/780 Сумы — Винница.
Теги: Укрзализниця, Новый год, поезда
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