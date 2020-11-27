В Украине cуточный прирост заражений коронавирусом перешагнул отметку в 16 тысяч

27.11.2020 11:00

В Украине 16218 новых случаев COVID-19, это второй подряд суточный антирекорд. Всего в стране выявлено уже 693407 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 27 ноября.

При этом выздоровели уже 326238 человек (накануне - 8 843), а скончались 11909 украинцев (накануне - 192).

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 65539 (+1 520)

Винницкая - 16710 (+340)

Волынская - 23273 (+367)

Днепропетровская - 34888 (+1 773)

Донецкая - 21786 (+442)

Житомирская - 28 481 (+555)

Закарпатская - 22 748 (+323)

Запорожская - 28 229 (+1 003)

Ивано-Франковская - 34696 (+651)

Киевская - 35235 (+994)

Кировоградская - 4824 (+118)

Луганская - 6061 (+136)

Львовская - 44509 (+898)

Николаевская - 17167 (+436)

Одесская - 41 501 (+966)

Полтавская - 20701 (+497)

Ровенская - 29 875 (270)

Сумская - 26590 (+928)

Тернопольская - 27050 (+298)

Харьковская - 54028 (+595)

Херсонская - 9633 (+288)

Хмельницкая - 28350 (+647)

Черкасская - 21 402 (+734)

Черновицкая - 33 018 (+546)

Черниговская - 17 113 (+628).