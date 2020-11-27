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В Украине cуточный прирост заражений коронавирусом перешагнул отметку в 16 тысяч
В Украине 16218 новых случаев COVID-19, это второй подряд суточный антирекорд. Всего в стране выявлено уже 693407 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 27 ноября.
При этом выздоровели уже 326238 человек (накануне - 8 843), а скончались 11909 украинцев (накануне - 192).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 65539 (+1 520)
Винницкая - 16710 (+340)
Волынская - 23273 (+367)
Днепропетровская - 34888 (+1 773)
Донецкая - 21786 (+442)
Житомирская - 28 481 (+555)
Закарпатская - 22 748 (+323)
Запорожская - 28 229 (+1 003)
Ивано-Франковская - 34696 (+651)
Киевская - 35235 (+994)
Кировоградская - 4824 (+118)
Луганская - 6061 (+136)
Львовская - 44509 (+898)
Николаевская - 17167 (+436)
Одесская - 41 501 (+966)
Полтавская - 20701 (+497)
Ровенская - 29 875 (270)
Сумская - 26590 (+928)
Тернопольская - 27050 (+298)
Харьковская - 54028 (+595)
Херсонская - 9633 (+288)
Хмельницкая - 28350 (+647)
Черкасская - 21 402 (+734)
Черновицкая - 33 018 (+546)
Черниговская - 17 113 (+628).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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