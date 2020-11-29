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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше по сравнению с тремя антирекордами, которые фиксировали три дня подряд. Об этом сообщило министерство здравоохранения в Facebook утром 29 ноября.
Среди заболевших 599 детей и 408 медицинских работников.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
Всего за сутки проведено 49 180 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947.
С начала пандемии в Украине заразились уже 722 679 человек, умерли – 12 213 (+120), выздоровели – 339 378 (+4243). Активными больными остаются 383 301 пациент.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая область - 17272 (+221)
Волынская - 23905 (+249)
Днепропетровская - 37651 (+1 164)
Донецкая - 22602 (+392)
Житомирская - 29 590 (+492)
Закарпатская - 23 065 (+91)
Запорожская - 30150 (+854)
Ивано-Франковская - 35930 (+556)
Киев - 69018 (+1 740)
Киевская - 36996 (+782)
Кировоградская - 5085 (+144)
Луганская - 6239 (+54)
Львовская - 45636 (+584)
Николаевская - 18173 (+463)
Одесская - 44 131 (+1 280)
Полтавская - 21779 (+289)
Ровенская - 30807 (+377)
Сумская - 28185 (+582)
Тернопольская - 27662 (+237)
Харьковская - 55221 (+704)
Херсонская - 10009 (+164)
Хмельницкая - 29419 (+502)
Черкасская - 22 529 (+476)
Черновицкая - 33 512 (+221)
Черниговская - 18 113 (+360).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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