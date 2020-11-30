Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Новая почта" перешла на "новогодний" график работы

30.11.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Новая почта" перешла на "новогодний" график работы

Более 1000 отделений «Новой почты» в областных и крупных районных центрах с 28 ноября перешли на продленный график работы в выходные дни, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу компании.
В субботу график работы отделений будет продлен на час — до 18:00.
В воскресенье график работы увеличится на два часа — отделения будут начинать работу с 10:00 (вместо 11:00) и будут работать до 18:00 (вместо 17:00).
Обновленный режим работы отделений «Новой почты» будет действовать до конца 2020 года.
«Мы изменили график, чтобы не создавать очередей внутри и перед отделением и чтобы все клиенты успели забрать и отправить посылки, грузы и новогодние подарки близким и родным. Чтобы долго не ждать обслуживания, пожалуйста, старайтесь по возможности избегать посещения отделений в часы пик: с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00», — сообщили в компании.



Теги: новый год, график, Новая почта, выходные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх