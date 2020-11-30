"Новая почта" перешла на "новогодний" график работы

30.11.2020 14:00

Более 1000 отделений «Новой почты» в областных и крупных районных центрах с 28 ноября перешли на продленный график работы в выходные дни, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу компании.

В субботу график работы отделений будет продлен на час — до 18:00.

В воскресенье график работы увеличится на два часа — отделения будут начинать работу с 10:00 (вместо 11:00) и будут работать до 18:00 (вместо 17:00).

Обновленный режим работы отделений «Новой почты» будет действовать до конца 2020 года.

«Мы изменили график, чтобы не создавать очередей внутри и перед отделением и чтобы все клиенты успели забрать и отправить посылки, грузы и новогодние подарки близким и родным. Чтобы долго не ждать обслуживания, пожалуйста, старайтесь по возможности избегать посещения отделений в часы пик: с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00», — сообщили в компании.



