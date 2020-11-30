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В Украине резко упало число заражений COVID-19 за сутки

30.11.2020 10:00
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В Украине резко упало число заражений COVID-19 за сутки

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 946 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Отметим, что последний раз менее 10 тысяч новых случаев в Украине фиксировали 16 ноября, тогда за сутки заразились 9 832 человека.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
При этом за сутки провели 31 901 тестирование на COVID-19, из которых методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611. Днем ранее, когда было подтверждено 12 978 заражений, сделали более 49 тысяч тестирований на коронавирус.
С начала пандемии в Украине подтвердили уже 732 625 случаев COVID-19, умерли 12 327 (+114) пациентов, выздоровели - 345 149 (+5 771). Активными больными остаются 387 476 человек.
Ситуация с COVID-19 в областях:
Киев – 70 478 случаев;
Винницкая область – 17 405 случаев;
Волынская область – 24 135 случаев;
Днепропетровская область – 38 789 случаев;
Донецкая область – 22 807 случаев;
Житомирская область – 29 911 случаев;
Закарпатская область – 23 193 случая;
Запорожская область – 30 875 случаев;
Ивано-Франковская область – 36 434 случая;
Киевская область – 37 687 случаев;
Кировоградская область – 5 286 случаев;
Луганская область – 6 274 случая;
Львовская область – 46 078 случаев;
Николаевская область – 18 535 случаев;
Одесская область – 44 949 случаев;
Полтавская область – 22 055 случаев;
Ровненская область – 30 956 случаев;
Сумская область – 28 831 случай;
Тернопольская область – 27 849 случаев;
Харьковская область – 55 341 случай;
Херсонская область – 10 149 случаев;
Хмельницкая область – 29 577 случаев;
Черкасская область – 22 924 случая;
Черновицкая область – 33 732 случая;
Черниговская область – 18 375 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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