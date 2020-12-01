- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря11:00
- В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия09:00
- "Новая почта" перешла на "новогодний" график работы14:00
- В Украине резко упало число заражений COVID-19 за сутки10:00
- Нардеп назвал вероятную дату введения локдауна в Украине08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября11:00
- В Харькове пожар уничтожил часть рынка "Барабашово"15:00
- В Украине третий подряд суточный антирекорд по COVID10:00
- Сеть "АТБ" снова вела "час пенсионера"13:00
- В Украине cуточный прирост заражений коронавирусом перешагнул отметку в 16 тысяч11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 12 498 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за сутки было проведено 62 327 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510.
Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве (+1799), Одесской (+889), Днепропетровской (+870), Киевской (+841) и Львовской (+813) областях.
С начала пандемии заразились уже 745 123 человека, умерли 12 548 (+221), выздоровели - 355 172 (+10 023). Активными больными остаются 389 951 пациент.
г. Киев – 72 277
Винницкая область – 17 569
Волынская область – 24 483
Днепропетровская область – 39 659
Донецкая область – 23 157
Житомирская область – 30 100
Закарпатская область – 23 438
Запорожская область – 31 608
Ивано-Франковская область – 37 017
Киевская область – 528
Кировоградская область – 5 382
Луганская область – 6 350
Львовская область – 46 891
Николаевская область – 18 985
Одесская область – 45 838
Полтавская область – 22 763
Ровненская область – 31 283
Сумская область – 29 627
Тернопольская область – 28 095
Харьковская область – 55 702
Херсонская область – 10 371
Хмельницкая область – 29 751
Черкасская область – 23 590
Черновицкая область – 33 942
Черниговская область – 18 717.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Грузовики ежегодно наносят урон украинским дорогам на два миллиарда гривен
- С начала года население Украины потратило на услуги связи более восьми миллиардов гривен
- Яндекс: что пользователи искали в мае
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля
- Налоговая за год возместила почти 44 миллиарда гривен НДС
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня10:00
- В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"08:00
- СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР"17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября16:00
- С 1 декабря водителей ОРДО начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО12:00
- В ОРДЛО рассказали, как пересечь "границу" между "республиками"09:00
- Гуманитарный коридор в Еленовке возобновит работу 30 ноября17:00
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за "нацистcкую и экстремистскую" символику15:00
- Кравчук заявил о застое в переговорах по Донбассу10:00
- В оккупированном Харцизске рабочие завода "Силур" устроили забастовку13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря11:00
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня10:00
- В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия09:00
- В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"08:00
- СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР"17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября16:00
- Футболисты «Шахтера» побывали под Донецком15:00
- "Новая почта" перешла на "новогодний" график работы14:00
- Стал известен транслятор матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы13:00
- С 1 декабря водителей ОРДО начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО12:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В оккупированном Харцизске рабочие завода "Силур" устроили забастовку
- В ОРДЛО рассказали, как пересечь "границу" между "республиками"
- С 1 декабря водителей ОРДО начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО
- Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря
- Стало известно, где разместится мобильный госпиталь для больных COVID-19 на Донбассе
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за "нацистcкую и экстремистскую" символику
- Кравчук заявил о застое в переговорах по Донбассу
- СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР"
- В Украине резко упало число заражений COVID-19 за сутки
- Pfizer начала поставки вакцины от короновируса на склады в США и Европе