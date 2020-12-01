Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря

01.12.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 12 498 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за сутки было проведено 62 327 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510.

Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве (+1799), Одесской (+889), Днепропетровской (+870), Киевской (+841) и Львовской (+813) областях.

С начала пандемии заразились уже 745 123 человека, умерли 12 548 (+221), выздоровели - 355 172 (+10 023). Активными больными остаются 389 951 пациент.

г. Киев – 72 277

Винницкая область – 17 569

Волынская область – 24 483

Днепропетровская область – 39 659

Донецкая область – 23 157

Житомирская область – 30 100

Закарпатская область – 23 438

Запорожская область – 31 608

Ивано-Франковская область – 37 017

Киевская область – 528

Кировоградская область – 5 382

Луганская область – 6 350

Львовская область – 46 891

Николаевская область – 18 985

Одесская область – 45 838

Полтавская область – 22 763

Ровненская область – 31 283

Сумская область – 29 627

Тернопольская область – 28 095

Харьковская область – 55 702

Херсонская область – 10 371

Хмельницкая область – 29 751

Черкасская область – 23 590

Черновицкая область – 33 942

Черниговская область – 18 717.