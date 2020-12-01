В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

01.12.2020 09:00

С 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии, информирует РБК-Украина.

Cоответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Согласно закону, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривни. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: