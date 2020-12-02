Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря

02.12.2020 10:00

В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 13 882 человека (самый высокий показатель с начала пандемии), умерли 169 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 758 264 человека;

выздоровели - 369 054 человека;

летальных случаев - 12 717;

проведено ПЦР-тестов - 4 607 034.

Статистика заражений в регионах:

г.Киев – 74 012 случаев;

Винницкая область – 17 715 случаев;

Волынская область – 24 791 случай;

Днепропетровская область – 40 148 случаев;

Донецкая область – 23 752 случая;

Житомирская область – 30 233 случая;

Закарпатская область – 23 646 случаев;

Запорожская область – 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;

Киевская область – 39 503 случая;

Кировоградская область – 5 506 случаев;

Луганская область – 6 467 случаев;

Львовская область – 47 477 случаев;

Николаевская область – 19 448 случаев;

Одесская область – 46 985 случаев;

Полтавская область – 23 291 случай;

Ровненская область – 31 798 случаев;

Сумская область – 30 354 случая;

Тернопольская область – 28 375 случаев;

Харьковская область – 56 361 случай;

Херсонская область – 10 659 случаев;

Хмельницкая область – 30 228 случаев;

Черкасская область – 24 046 случаев;

Черновицкая область – 34 150 случаев;

Черниговская область – 19 218 случаев.