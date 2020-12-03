Степанов дал предварительную оценку карантину выходного дня

03.12.2020 15:00

Трехнедельный карантин выходного дня позволил замедлить "ураганное" распространения коронавируса в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает НВ.

По его словам, положительный эффект карантина был достигнут вопреки тому, что вся "страна не очень хорошо его придерживалась".

"Максимальный эффект, на который мы рассчитывали, это уменьшение заболеваемости до 20%. Но главная цель была — это сбить ураганное распространения, рост количества больных. Предварительно, мы уже видим не только уменьшение динамики, но и количества заболевших", — сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что окончательные выводы относительно эффективности частичного локдауна будут известны на следующей неделе.

В то же время, правительство пока не будет продлевать карантин выходного дня, а по всей стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.