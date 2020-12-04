Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря

04.12.2020 14:00

В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 15 131 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 787 891. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в пятницу, 4 декабря, главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook.

Вчера больше всего новых пациентов зафиксировали в Киеве (+1 374 за сутки), Днепропетровской (+1 258), Одесской (+1 211), Запорожской (+1 106) и Киевской (+988) областях, а меньше всего - в Луганской области.

Так, из 787 89 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19 в Украине 13 195 оказались летальными. Выздоровели уже 397 809 пациентов с коронавирусом.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 4 декабря:

Киев - 76 750 (+1 374);

Винницкая область - 18 271 (+283);

Волынская область - 25 465 (+344);

Днепропетровская область - 42 224 (+1 258);

Донецкая область - 24 595 (+420);

Житомирская область - 31 183 (+553);

Закарпатская область - 24 067 (+187);

Запорожская область - 34 721 (+1 106);

Ивано-Франковская область - 38 588 (+508);

Киевская область - 41 415 (+988);

Кировоградская область - 5 888 (+187);

Луганская область - 6 726 (+116);

Львовская область - 48 819 (+675);

Николаевская область - 20 358 (+464);

Одесская область - 49 131 (+1 211);

Полтавская область - 24 532 (+606);

Ровенская область - 32 702 (+479);

Сумская область - 32 080 (+896);

Тернопольская область - 29 007 (+334);

Харьковская область - 58 030 (+403);

Херсонская область - 11 398 (+311);

Хмельницкая область - 31 412 (+469);

Черкасская область - 25 492 (+716);

Черновицкая область - 34 710 (+278);

Черниговская область - 20 327 (+605).