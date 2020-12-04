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В Минздраве пообещали не вводить локдаун до конца декабря

04.12.2020 09:00
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В Минздраве пообещали не вводить локдаун до конца декабря

До конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.
"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - отметил Степанов.



Теги: Минздрав, карантин, COVID-19
 
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