Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря

06.12.2020 09:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 048 человек, умерли 167 пациентов, сообщает Минздрав.

Всего с начала пандемии количество инфицированных составило 813 306 человек, 13 588 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 418 581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 79809 (+1 518)

Винницкая - 18587 (+111)

Волынская - 26019 (+226)

Днепропетровск - 44080 (+798)

Донецк - 25547 (+434)

Житомирская - 31 967 (+428)

Закарпатская - 24 541 (+211)

Запорожская - 36539 (+817)

Ивано-Франковск - 39373 (+315)

Киевская - 43219 (+809)

Кировоградская - 6254 (+183)

Луганская - 7027 (+117)

Львовская - 49831 (+451)

Николаевская - 21144 (+410)

Одесская - 51 148 (+1 002)

Полтавская - 25228 (+291)

Ровенская - 33508 (+316)

Сумская - 33181 (+497)

Тернопольская - 29594 (+228)

Харьковская - 59285 (+663)

Херсонская - 11915 (+184)

Хмельницкая - 32286 (+430)

Черкасская - 26 809 (+577)

Черновицкая - 35 152 (+228)

Черниговская - 21 263 (+346).