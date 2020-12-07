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В Украине впервые с 8 ноября менее 9000 случаев COVID-19 за сутки
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Число заражений снижается третий день подряд. Об этом сообщает министерство здравоохранения утром в понедельник, 7 декабря.
В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 037 человек; летальных случаев – 145; выздоровело – 5 123 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 821 947 человек, 13 733 человека – умерли от COVID-19, выздоровели – 423 704 человека.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая область - 18714 (+127)
Волынская - 26211 (+192)
Днепропетровская - 45040 (+960)
Донецкая - 25792 (+245)
Житомирская - 32 318 (+351)
Закарпатская - 24 663 (+122)
Запорожская - 36937 (+398)
Ивано-Франковская - 39438 (+65)
Киев - 81335 (+1 526)
Киевская - 43854 (+635)
Кировоградская - 6360 (+106)
Луганская - 7088 (+61)
Львовская - 50175 (+344)
Николаевская - 21429 (+285)
Одесская - 51 810 (+662)
Полтавская - 25655 (+427)
Ровенская - 33714 (+206)
Сумская - 33658 (+477)
Тернопольская - 29788 (+194)
Харьковская - 59393 (+108)
Херсонская - 12159 (+244)
Хмельницкая - 32429 (+143)
Черкасская - 27 167 (+358)
Черновицкая - 35 378 (+226)
Черниговская - 21 442 (+179).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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