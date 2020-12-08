Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря

08.12.2020 11:00

В Украине за сутки инфицировались коронавирусом 10811 человек (всего - 832758), а выздоровели 12 860 украинцев (всего - 436564). При этом скончались 195 человек (всего - 13928). Об этом сообщает Минздрав во вторник, 8 декабря.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 82810 (+1 475)

Винницкая - 18824 (+110)

Волынская - 26475 (+264)

Днепропетровск - 45752 (+712)

Донецк - 26235 (+443)

Житомирская - 32 354 (+34)

Закарпатская - 24 886 (+223)

Запорожская - 37885 (+948)

Ивано-Франковск - 39541 (+103)

Киевская - 44554 (+700)

Кировоградская - 6418 (+58)

Луганская - 7141 (+53)

Львовская - 50787 (+612)

Николаевская - 21798 (+360)

Одесская - 52 853 (+1 043)

Полтавская - 26571 (+916)

Ровенская - 34088 (+374)

Сумская - 33904 (+246)

Тернопольская - 29977 (+189)

Харьковская - 59739 (+346)

Херсонская - 12493 (+334)

Хмельницкая - 32539 (+110)

Черкасская - 27 913 (+746)

Черновицкая - 35 622 (+244)

Черниговская - 21 599 (+157).