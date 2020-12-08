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Зеленский отсрочил введение кассовых аппаратов для ФОП

08.12.2020 09:00
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Зеленский отсрочил введение кассовых аппаратов для ФОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО для физических лиц предпринимателей (ФОП). Введение кассовых аппаратов отсрочили до 1 января 2022 года. Зеленский подписал соответствующий закон в понедельник. 7 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента, сообщает Корреспондент.net.
Согласно закону, ФОПы, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах риска, могут не пользоваться РРО до 2022 года.
Документом отменяются штрафы за несоответствие наличных средств сумме, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.
Также до 1 января 2022 года продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.
Напомним, закон об отсрочке РРО для ФОПов был принят Верховной радой 1 декабря.



Теги: закон, предприниматель, физическое лицо, Зеленский, кассовый аппарат
 
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