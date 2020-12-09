Кабмин определился со сроками и правилами локдауна в Украине

09.12.2020 16:00

Усиленные карантинные ограничения будут введены с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 9 декабря, сообщает Корреспондент.net.

"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - заявил он.

"Было принято решение, что с 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности"", - сказал премьер.

Так, на этот период собираются ввести запрет на работу:

кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос),

непродовольственных магазинов,

кинотеатров,

спортивных клубов,

ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами,

на каникулы уйдут все учебные заведения, за исключением садиков,

будут запрещены любые культурые и массовые мероприятия.

При этом продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта.