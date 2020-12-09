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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом выздоровели 14 554 человека. Умерли 276 пациентов, что является новым антирекордом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 9 декабря.
В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 281 человек; летальных случаев – 276; выздоровело 14 554 человека", – сообщил Степанов.
Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 845 343 человека, 14 204 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 451 118 человек. Активными больными остаются 394 225.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая - 18988 (+164)
Волынская - 26832 (+357)
Днепропетровская - 46056 (+304)
Донецкая - 27044 (+809)
Житомирская - 32 498 (+144)
Закарпатская - 25 029 (+143)
Запорожская - 38698 (+813)
Ивано-Франковская - 39730 (+189)
Киев - 84538 (+1 728)
Киевская - 45497 (+943)
Кировоградская - 6524 (+106)
Луганская - 7275 (+134)
Львовская - 51375 (+588)
Николаевская - 22127 (+329)
Одесская - 54 123 (+1 270)
Полтавская - 27222 (+651)
Ровенская - 34578 (+490)
Сумская - 34226 (+322)
Тернопольская - 30203 (+226)
Харьковская - 60273 (+534)
Херсонская - 12826 (+333)
Хмельницкая - 32960 (+421)
Черкасская - 28 728 (+815)
Черновицкая - 35 826 (+204)
Черниговская - 22 167 (+568).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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