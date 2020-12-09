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У Зеленского подвели итоги года после «нормандской встречи»
За год после проведения Парижского саммита лидеров нормандского формата Украина выполнила все предусмотренные встречей условия. Сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, если бы все зависело только от украинской стороны, рассказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в комментарии Укринформу.
"В целом, за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей в нормандском формате от 9 декабря 2019 года. Можно было сделать больше и быстрее - безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны. Однако, несмотря на слухи, которые были в СМИ о том, что Россия отказывается от участия в нормандском формате, 7 декабря во время телефонного разговора Президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия подтвердила готовность продолжать работу в нормандском формате», - отметила она.
Кроме того, со ссылкой на результаты разговора Меркель с Путиным пресс-секретарь главы Украинского государства добавила, что также российская сторона говорит о «готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ».
По ее мнению, это дает определенную уверенность и надежду на то, что на Востоке Украины наступит мир.
Теги: Донбасс, саммит, итоги, нормандская четверка
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