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Украина получила "еврозайм" объемом €600 млн

09.12.2020 17:00
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Украина получила "еврозайм" объемом €600 млн

Украина получила от Еврокомиссии транш объемом 600 млн евро под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Корреспондент.net.
Средства получены Украиной согласно Меморандуму о взаимопонимании и Кредитному соглашению ЕС (относительно макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро), заключенных 23 июля.
Отмечается, что общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в течение 2014-2020 годов, достигла 4,41 млрд евро.



Теги: Украина, кредит, помощь, Евросоюз
 
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