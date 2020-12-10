Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря

10.12.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом госпитализировали рекордное количество больных – 2 993 человека, умерли 266 пациентов – это на 10 меньше, чем антирекорд накануне. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в четверг, 10 декабря.

"В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 993 человека; летальных случаев – 266; выздоровело 13 903 человека", – рассказал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

За 24 часа было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 858 714 человек, 14 470 человек – умерли от COVID-19, выздоровели – 465 021 человек. Активными больными остаются 393 693 пациента.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

Винницкая - 19206 (+218)

Волынская - 27194 (+362)

Днепропетровская - 46891 (+835)

Донецкая - 27678 (+634)

Житомирская - 32 987 (+489)

Закарпатская - 25 344 (+315)

Запорожская - 39 758 (+1 060)

Ивано-Франковская - 40007 (+277)

Киев - 86437 (+1 899)

Киевская - 46211 (+714)

Кировоградская - 6744 (220)

Луганская - 7436 (+161)

Львовская - 51915 (+540)

Николаевская - 22621 (+494)

Одесская - 54 840 (+717)

Полтавская - 27772 (+550)

Ровенская - 35034 (+456)

Сумская - 34611 (+385)

Тернопольская - 30462 (+259)

Харьковская - 60992 (+719)

Херсонская - 13039 (+213)

Хмельницкая - 33426 (+466)

Черкасская - 29 449 (+721)

Черновицкая - 36 044 (+218)

Черниговская - 22 616 (+449).