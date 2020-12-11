В Раде назвали дату начала вакцинации в Украине

11.12.2020 09:00

В Украине вакцинация против коронавируса в рамках инициативы COVAX может стартовать 1 марта, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире Право на власть, сообщает Корреспондент.net.

"По глобальной инициативе COVAX мы должны получить вакцину примерно 1 марта 2021", - сказал Радуцкий.

Он напомнил, что согласно договоренностям с COVAX, Украина получит восемь миллионов доз вакцины, что хватит на четыре миллиона человек, поскольку для формирования иммунитета к коронавирусу препарат необходимо вводить дважды.

Приоритетными группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с сопутствующими болезнями, отметил чиновник.

Для прерывания цепи передачи коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 17-18 миллионов жителей, сказал Радуцкий.

Для приобретения вакцины не в рамках COVAX нужно, чтобы нардепы внесли поправки в проект бюджета. Это бы позволило найти средства для ее приобретения, подчеркнул Радуцкий.