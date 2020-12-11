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В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом

11.12.2020 12:00
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В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом

В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. Последние данные в ней свидетельствуют о появлении повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в нескольких областях.
"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом.- Ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил он.



Теги: Минздрав, заражение, COVID-19
 
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