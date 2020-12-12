В Украине новый рекорд госпитализаций с COVID-19

12.12.2020 10:00

В Украине снизился суточный прирост заболевших коронавирусом после нескольких дней роста, но при этом госпитализировано рекордное число пациентов - 3001. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 12 декабря.

Так, за минувшие сутки выявили 12811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Также за минувшие сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело - 13 653. Еще 243 - умерли.

Всего в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели - 494 001, умерли - 14 998.

За сутки проведено 61571 тестирований, в частности методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604. За все время проведено ПЦР-тестов - 4998266.

Динамика COVID-19 в регионах:

Киев - 90013 (+1 696)

Винницкая - 19680 (+199)

Волынская - 27852 (+315)

Днепропетровск - 48365 (+715)

Донецкая - 29031 (+640)

Житомирская - 33 714 (+309)

Закарпатская - 25 883 (+190)

Запорожская - 41460 (+807)

Ивано-Франковская - 40484 (+202)

Киевская - 47783 (+785)

Кировоградская - 7059 (+138)

Луганская - 7705 (90)

Львовская - 53299 (+721)

Николаевская - 23479 (+499)

Одесская - 57 071 (+1 357)

Полтавская - 28811 (+376)

Ровенская - 35900 (+448)

Сумская - 35327 (+331)

Тернопольская - 30964 (+226)

Харьковская - 61985 (+561)

Херсонская - 13723 (+322)

Хмельницкая - 34417 (+459)

Черкасская - 30 784 (+651)

Черновицкая - 36 496 (+210)

Черниговская - 23 754 (+564).