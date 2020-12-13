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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря

13.12.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 176 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Общее число жертв с начала пандемии превысило 15 тысяч, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в воскресенье, 13 декабря.
По его данным, среди заболевших 494 ребенка и 313 медработников. При этом за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.
За сутки осуществили 41 489 тестирований: методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели – 501 564 человека; а умерли – 15 154 пациентов.
Сейчас в Украине коронавирусом болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая область - 19801 (+121)
Волынская - 28019 (+167)
Днепропетровская - 49074 (+709)
Донецкая - 29398 (+367)
Житомирская - 34 073 (+359)
Закарпатская - 26 016 (+133)
Запорожская - 41995 (+535)
Ивано-Франковская - 40668 (+184)
Киев - 91138 (+1 125)
Киевская - 48523 (+740)
Кировоградская - 7166 (+107)
Луганская - 7889 (+184)
Львовская - 53662 (+363)
Николаевская - 23864 (+385)
Одесская - 57 699 (+628)
Полтавская - 29121 (+310)
Ровенская - 36117 (+217)
Сумская - 35702 (+375)
Тернопольская - 31165 (+201)
Харьковская - 62324 (+339)
Херсонская - 13972 (+249)
Хмельницкая - 34800 (+383)
Черкасская - 31 209 (+425)
Черновицкая - 36 695 (+199)
Черниговская - 24 125 (+371).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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