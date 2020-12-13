Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря

13.12.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 176 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Общее число жертв с начала пандемии превысило 15 тысяч, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в воскресенье, 13 декабря.

По его данным, среди заболевших 494 ребенка и 313 медработников. При этом за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.

За сутки осуществили 41 489 тестирований: методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели – 501 564 человека; а умерли – 15 154 пациентов.

Сейчас в Украине коронавирусом болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

Винницкая область - 19801 (+121)

Волынская - 28019 (+167)

Днепропетровская - 49074 (+709)

Донецкая - 29398 (+367)

Житомирская - 34 073 (+359)

Закарпатская - 26 016 (+133)

Запорожская - 41995 (+535)

Ивано-Франковская - 40668 (+184)

Киев - 91138 (+1 125)

Киевская - 48523 (+740)

Кировоградская - 7166 (+107)

Луганская - 7889 (+184)

Львовская - 53662 (+363)

Николаевская - 23864 (+385)

Одесская - 57 699 (+628)

Полтавская - 29121 (+310)

Ровенская - 36117 (+217)

Сумская - 35702 (+375)

Тернопольская - 31165 (+201)

Харьковская - 62324 (+339)

Херсонская - 13972 (+249)

Хмельницкая - 34800 (+383)

Черкасская - 31 209 (+425)

Черновицкая - 36 695 (+199)

Черниговская - 24 125 (+371).