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Укрзализныця предупредила о задержке поездов Интерсити из-за непогоды

14.12.2020 13:00
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Укрзализныця предупредила о задержке поездов Интерсити из-за непогоды

В понедельник, 14 декабря, в графике движения поездов Интерсити произошел сбой из-за ухудшения погодных условий и обледенения контактной сети, сообщает НВ.
Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, поезд № 722/721 сообщением Киев — Харьков задерживается на 1 час и 20 минут. Он должен был прибыть на конечную станцию в 11:35.
Поезд № 712 / 711 сообщением Киев — Константиновка задерживается в пути на 1 час и 35 минут. Он должен был прибыть на конечную станцию в 12:46.
Железнодорожники пытаются устранить последствия непогоды, на местах работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.



Теги: Харьков, Константиновка, поезд, задержка
 
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