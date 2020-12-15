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Кабмин ввел новые карантинные ограничения
Кабинет министров опубликовал список новых карантинных ограничений, которые начнут действовать с 19 декабря, сообщает LIGA.
В частности новые меры запрещают:
- Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
- Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
- Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв м.
- Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
- Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.
Кроме того, продолжают действовать ограничения, которые были введены ранее.
Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
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