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В "ЦРБ ДНР" анонсировали запуск мобильного приложения для онлайн-банкинга
Мобильное приложение системы "ЦРБ Онлайн" планируется запустить в "ДНР" к концу декабря текущего года. Об этом сообщил "председатель ЦРБ" Андрей Петренко.
"Работа по развитию банковских сервисов, в том числе по совершенствованию сервиса дистанционного обслуживания "ЦРБ Онлайн" продолжается. На очереди запуск мобильного приложения для системы дистанционного обслуживания "ЦРБ Онлайн", а также расширение количества и спектра услуг, доступных для оплаты через данный сервис. Сейчас проходит тестирование, до конца этого месяца мы планируем запустить приложение для версии андроид", – отметил Петренко.
Он также добавил, что в следующем году банк планирует расширить функционал мобильного приложения и обеспечить клиентам оплату коммунальных услуг в мобильном приложении.
Теги: Донбасс, банк, приложение, онлайн, ДНР
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