В "ЦРБ ДНР" анонсировали запуск мобильного приложения для онлайн-банкинга

15.12.2020 16:00

Мобильное приложение системы "ЦРБ Онлайн" планируется запустить в "ДНР" к концу декабря текущего года. Об этом сообщил "председатель ЦРБ" Андрей Петренко.

"Работа по развитию банковских сервисов, в том числе по совершенствованию сервиса дистанционного обслуживания "ЦРБ Онлайн" продолжается. На очереди запуск мобильного приложения для системы дистанционного обслуживания "ЦРБ Онлайн", а также расширение количества и спектра услуг, доступных для оплаты через данный сервис. Сейчас проходит тестирование, до конца этого месяца мы планируем запустить приложение для версии андроид", – отметил Петренко.

Он также добавил, что в следующем году банк планирует расширить функционал мобильного приложения и обеспечить клиентам оплату коммунальных услуг в мобильном приложении.