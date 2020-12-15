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Во время протестов ФОП в Киеве пострадали десятки полицейских
15.12.2020 17:00
Полиция Киева сообщает о том, что во время акции на Майдане Незалежности во вторник в Киеве пострадало около 40 полицейских. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Стороны начали конфликтовать во время установки протестующими палаток на Майдане.
"Возникла толчея и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики. В результате одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание, еще около 40 получили химические ожоги глаз", - сказано в сообщении.
Участники сегодняшней акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.
Теги: Киев, карантин, протесты, предприниматели
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