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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря
За последние сутки в Украине зафиксировано 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Он отметил, что за минувшие сутки было госпитализировано 3 242 человека. От COVID-19 скончались 264 человека, выздоровело 12 549 человек.
За сутки было протестировано 63 445 украинцев (в том числе методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705).
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за последние 24 часа зарегистрировано в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
За все время пандемии в нашей стране заболело 919 704 человека; выздоровели - 535 417 человек; летальных исходов - 15 744; проведено ПЦР-тестов – 51 25 389.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 95 160 случаев;
Винницкая область - 20 093 случая;
Волынская область - 28 923 случая;
Днепропетровская область - 50 316 случаев;
Донецкая область - 30 466 случаев;
Житомирская область - 34 611 случай;
Закарпатская область - 26 432 случая;
Запорожская область - 43 835 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
Киевская область - 50 040 случаев;
Кировоградская область – 7 375 случаев;
Луганская область – 8 166 случаев;
Львовская область - 54 833 случая;
Николаевская область - 24 749 случаев;
Одесская область – 5 9974 случая;
Полтавская область - 30 466 случаев;
Ровенская область - 36 974 случая;
Сумская область - 36 251 случай;
Тернопольская область - 31 581 случай;
Харьковская область - 63 178 случаев;
Херсонская область - 14 643 случая;
Хмельницкая область - 35 157 случаев;
Черкасская область - 32 803 случая;
Черновицкая область - 37 266 случаев;
Черниговская область - 25 330 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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