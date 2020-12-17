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Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"

17.12.2020 11:00
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Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления субсидий: теперь их могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.
Теперь субсидию могут получать:
- домохозяйства, в которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении;
- люди, получившие жилье в наследство в течение 12 мес. перед обращением за назначением субсидии;
- люди, которые не имеют дохода и потому освобождены от уплаты единого взноса на соцстрахование (раньше субсидию им назначали только по решению комиссии).
Кроме того, правительство разрешило "Ощадбанку" переписываться с получателями субсидий в мессенджерах. А также установило порядок возврата по ошибке начисленных гражданам субсидий и льгот.



Теги: Кабинет министров, жилье, субсидия, коммунальные услуги
 
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