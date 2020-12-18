Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО

18.12.2020 16:00

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в сети АЛЛО. Об этом на своей странице Facebook написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

По слова журналиста, обыск проводился на основе информации его расследований которая, в результате проверки следователями, нашла полное подтверждение.

"На складах АЛЛО изъято товара на более чем 6 млн. долларов и огромное количество документации, подтверждающей существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.

Информация о том, что это был удар именно по АЛЛО держится в секрете и не выносится в информационное поле для сохренения возможности оперативно "зарешать"", - написал он.