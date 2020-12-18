- Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря12:00
- Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря10:00
- Во время протестов ФОП в Киеве пострадали десятки полицейских17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали запуск мобильного приложения для онлайн-банкинга16:00
- В Украине рекордное число выздоровевших от COVID-19 за сутки10:00
- Кабмин ввел новые карантинные ограничения08:00
- Портал «Дія» начал прием заявок на получение "карантинных" 8000 грн14:00
Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в сети АЛЛО. Об этом на своей странице Facebook написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
По слова журналиста, обыск проводился на основе информации его расследований которая, в результате проверки следователями, нашла полное подтверждение.
"На складах АЛЛО изъято товара на более чем 6 млн. долларов и огромное количество документации, подтверждающей существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.
Информация о том, что это был удар именно по АЛЛО держится в секрете и не выносится в информационное поле для сохренения возможности оперативно "зарешать"", - написал он.
Теги: магазин, сеть, прокуратура, обыск, АЛЛО
- Янукович выступает за создание гарантий независимости судов и прокуратуры
- Троян украл 100 млн кредиток
- В Донецке милиция в квартире избранного ректора ДонНУ искала неизвестно что
- Герман считает, что милиция вредит президенту
- Владелец крупного торгового центра в Донбассе заявил о поддержке протестов
- Во время обыска на базе "Днепра-1" пострадал боец
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина10:00
- Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"09:00
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год09:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу08:00
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр15:00
- Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО16:00
- Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером15:00
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря12:00
- Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США11:00
- На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина10:00
- Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"09:00
- Россию на 2 года отстранили от международных спортивных соревнований08:00
- Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО17:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу
- В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию
- Две женщины получили травмы на КПВВ "Станица Луганская"
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр
- В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ
- КПВВ "Станица Луганская" засыпало снегом
- Рада продлила закон об особом статусе Донбасса