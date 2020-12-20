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Минздрав начал обеспечивать семейных врачей быстрыми антиген-тестами на COVID
В Украине ввели скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Корреспондент.net.
"Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны", - заявил он.
Теперь, по его словам, тестами на антиген к коронавирусу для диагностирования COVID-19 у пациентов обеспечат семейных врачей.
"Мы изменили алгоритм, предоставили финансирование на семейных врачей. Сейчас мы хотим, чтобы у всех семейных врачей присутствовали тесты на антиген, чтобы они могли сделать соответствующее исследование", - сказал Степанов.
В следующую среду, по его словам, в Украину доставят еще 1,5 млн тестов. Минздрав планирует проведение таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц.
Теги: тест, Минздрав, семейный врач, COVID-19
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