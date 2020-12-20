Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря

20.12.2020 10:00

В Украине за сутки выявили 8325 новых случаев коронавируса, всего в стране обнаружено уже 964448 случаев инфекции. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 20 декабря.

При этом выздоровели 581162 украинцев (накануне - 6 626), а скончались - 16585 человек (накануне - 116).

Статистика COVID-19 по регионам:

Киев - 100450 (+756)

Винницкая - 20956 (+175)

Волынская - 30 457 (260)

Днепропетровск - 52557 (+489)

Донецк - 32255 (+326)

Житомирская - 36 401 (+340)

Закарпатская - 27 098 (+95)

Запорожская - 47219 (+675)

Ивано-Франковск - 41938 (+140)

Киевская - 53007 (+592)

Кировоградская - 7785 (+78)

Луганская - 8759 (+119)

Львовская - 56763 (+321)

Николаевская - 26631 (+371)

Одесская - 63 938 (+814)

Полтавская - 31577 (+144)

Ровенская - 38536 (+221)

Сумская - 37994 (+382)

Тернопольская - 32392 (+157)

Харьковская - 65312 (+520)

Херсонская - 15653 (+204)

Хмельницкая - 36755 (+395)

Черкасская - 34 731 (+280)

Черновицкая - 38 152 (+203)

Черниговская - 27 132 (+268).