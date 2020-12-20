- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря10:00
- В Киеве зажгли главную елку страны (ВИДЕО)09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря13:00
- В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения09:00
- Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря12:00
- Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря10:00
- Во время протестов ФОП в Киеве пострадали десятки полицейских17:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря
В Украине за сутки выявили 8325 новых случаев коронавируса, всего в стране обнаружено уже 964448 случаев инфекции. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 20 декабря.
При этом выздоровели 581162 украинцев (накануне - 6 626), а скончались - 16585 человек (накануне - 116).
Статистика COVID-19 по регионам:
Киев - 100450 (+756)
Винницкая - 20956 (+175)
Волынская - 30 457 (260)
Днепропетровск - 52557 (+489)
Донецк - 32255 (+326)
Житомирская - 36 401 (+340)
Закарпатская - 27 098 (+95)
Запорожская - 47219 (+675)
Ивано-Франковск - 41938 (+140)
Киевская - 53007 (+592)
Кировоградская - 7785 (+78)
Луганская - 8759 (+119)
Львовская - 56763 (+321)
Николаевская - 26631 (+371)
Одесская - 63 938 (+814)
Полтавская - 31577 (+144)
Ровенская - 38536 (+221)
Сумская - 37994 (+382)
Тернопольская - 32392 (+157)
Харьковская - 65312 (+520)
Херсонская - 15653 (+204)
Хмельницкая - 36755 (+395)
Черкасская - 34 731 (+280)
Черновицкая - 38 152 (+203)
Черниговская - 27 132 (+268).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- ВВП Украины вырос на 3,8%
- Грузовики ежегодно наносят урон украинским дорогам на два миллиарда гривен
- Дефицит госбюджета Украины вырос в пять раз
- Население Украины задолжало за коммунальные услуги почти 14 миллиардов гривен
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ17:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"15:00
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке11:00
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина10:00
- Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"09:00
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря10:00
- В Киеве зажгли главную елку страны (ВИДЕО)09:00
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ17:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря13:00
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке11:00
- Названо число людей, уже получивших прививку от коронавируса10:00
- В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения09:00
- Украинская COVID-вакцина прошла стадию доклинических испытаний17:00
- Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО16:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах
- Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО
- Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ
- Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"