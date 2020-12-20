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В Киеве зажгли главную елку страны (ВИДЕО)

20.12.2020 09:00
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В Киеве зажгли главную елку страны (ВИДЕО)

В субботу вечером на столичной Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины, сообщает УП.
В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной елки прошло без традиционного парада и концерта.
Вблизи елки были оснащены фотозоны для всех желающих. Также на Софийской площади работали детские аттракционы и лавочки со вкусностями и горячими напитками.
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, главная елка в этом году - искусственная, высотой более 30 метров.



Теги: Киев, Кличко, елка, открытие, Новый год
 
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