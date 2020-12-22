Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря

22.12.2020 14:00

За минувшие сутки в Украине выявили 8513 новых случаев COVID-19, всего в стране уже 979506 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 22 декабря.

При этом выздоровели за сутки 14 020 украинцев (всего - 600288), а скончались 232 человека (всего - 16897).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 102282 (+1 159)

Винницкая - 21145 (+110)

Волынская - 31138 (+365)

Днепропетровск - 54147 (+992)

Донецкая - 32760 (+247)

Житомирская - 36 810 (+36)

Закарпатская - 27 303 (+108)

Запорожская - 48454 (+665)

Ивано-Франковская - 42090 (+64)

Киевская - 54022 (+559)

Кировоградская - 7861 (+44)

Луганская - 8994 (+94)

Львовская - 57401 (+448)

Николаевская - 27479 (+462)

Одесская - 65 503 (+914)

Полтавская - 32506 (+545)

Ровенская - 38920 (+264)

Сумская - 38321 (+151)

Тернопольская - 32 579 (+81)

Харьковская - 65652 (+238)

Херсонская - 15973 (+159)

Хмельницкая - 36 840 (+26)

Черкасская - 35 413 (+468)

Черновицкая - 38 555 (+192)

Черниговская - 27 358 (+122).