Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря

25.12.2020 11:00

Вчера 24 декабря в Украине выявили 11 035 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 11 490). Данные предоставил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых заболевших выявили в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

За сутки госпитализировали 2739 заболевших (днем ранее – 2721). Выздоровели 15 337 человек (15 775), умерли 186 пациентов (223).

За 24 декабря было сделано 58 874 тестов (66 358). Основным методом ПЦР, который выявляет болеющих, проведено 37 873 исследования (42 132). Выявляющим и недавних инфицированных методом ИФА – 21 001 (24 226).

Заболеваемость в регионах:

Киев – 106 078 случаев;

Винницкая область – 21 698 случаев;

Волынская область – 32 149 случаев;

Днепропетровская область – 55 680 случаев;

Донецкая область – 34 225 случаев;

Житомирская область – 37 848 случаев;

Закарпатская область – 27 650 случаев;

Запорожская область – 50 805 случаев;

Ивано – Франковская область – 42 611 случаев;

Киевская область – 56 374 случая;

Кировоградская область – 8 149 случаев;

Луганская область – 9 725 случаев;

Львовская область – 58 875 случаев;

Николаевская область – 28 805 случаев;

Одесская область – 67 934 случая;

Полтавская область – 33 997 случаев;

Ровенская область – 39 979 случаев;

Сумская область – 39 490 случаев;

Тернопольская область – 33 175 случаев;

Харьковская область – 67 417 случаев;

Херсонская область – 16 679 случаев;

Хмельницкая область – 38 004 случая;

Черкасская область – 36 947 случаев;

Черновицкая область – 39 143 случая;

Черниговская область – 28 730 случаев.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 012 167 заболевших, 646 772 выздоровевших и 17 581 умершего.