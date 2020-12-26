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Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

26.12.2020 09:00
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Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, сообщает Корреспондент.net.
Согласно документу, доходы государственного бюджета-2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.
Указано, что на следующий год на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн.
На национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.
Также с 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.



Теги: закон, бюджет, подпись, Зеленский
 
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