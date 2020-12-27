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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря
За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировано 6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов/
Также за прошедшие сутки были госпитализованы - 1674 человек, летальных случаев - 72; выздоровели - 6621 человек; осуществлено тестирований за сутки - 24 978 (в том числе методом ПЦР - 19543, методом ИФА - 5435).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 025 989 человек;
- выздоровели - 658 538 человек;
- летальных случаев - 17 774;
- проведено ПЦР-тестов - 5 472 989.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 107 204 случая;
- Винницкая область - 21 960 случаев;
- Волынская область - 32 429 случаев;
- Днепропетровская область - 56 893 случая;
- Донецкая область - 34 929 случаев;
- Житомирская область - 38 494 случая;
- Закарпатская область - 27 828 случаев;
- Запорожская область - 51 703 случая;
- Ивано-Франковская область - 42 828 случаев;
- Киевская область - 57 331 случай;
- Кировоградская область - 8 225 случаев;
- Луганская область - 9982 случая;
- Львовская область - 59 798 случаев;
- Николаевская область - 29 531 случай;
- Одесская область - 68 962 случая;
- Полтавская область - 34 600 случаев;
- Ривненская область - 40 295 случаев;
- Сумская область - 40 047 случаев;
- Тернопольская область - 33 452 случая;
- Харьковская область - 67 868 случаев;
- Херсонская область - 17 067 случаев;
- Хмельницкая область - 38 378 случаев;
- Черкасская область - 37 617 случаев;
- Черновицкая область - 39 422 случая;
- Черниговская область - 29 146 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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