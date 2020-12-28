Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря

28.12.2020 12:00

По состоянию на 28 декабря суточный прирост больных коронавирусом в Украине составляет 4 385. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник. Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 588 человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь. От осложнений недуга умерли 75 больных. Выздоровел за вчерашний день от коронавируса 7 191 житель Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек, умерли 17 849.

Количество инфицированных коронавирусом в областях Украины:

г. Киев – 108 055 случаев;

Винницкая область – 22 008 случаев;

Волынская область – 32 537 случаев;

Днепропетровская область – 57 196 случаев;

Донецкая область – 35 188 случаев;

Житомирская область – 38 545 случаев;

Закарпатская область – 27 879 случаев;

Запорожская область – 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 894 случая;

Киевская область – 57 614 случаев;

Кировоградская область – 8 234 случая;

Луганская область – 10 013 случаев;

Львовская область – 60 005 случаев;

Николаевская область – 29 878 случаев;

Одесская область – 69 134 случая;

Полтавская область – 34 843 случая;

Ровненская область – 40 332 случая;

Сумская область – 40 129 случаев;

Тернопольская область – 33 540 случаев;

Харьковская область – 67 991 случай;

Херсонская область – 17 193 случая;

Хмельницкая область – 38 408 случаев;

Черкасская область – 37 856 случаев;

Черновицкая область – 39 515 случаев;

Черниговская область – 29 212 случаев.