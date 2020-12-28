- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря11:00
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)10:00
- Зеленский подписал закон о госбюджете-202109:00
- "Укрпочта" отложила повышение тарифов на доставку пенсий до марта17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря11:00
- Минздрав утвердил пять этапов вакцинации от COVID-1909:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря12:00
- В Кривом Роге решили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте10:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря
По состоянию на 28 декабря суточный прирост больных коронавирусом в Украине составляет 4 385. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник. Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 588 человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь. От осложнений недуга умерли 75 больных. Выздоровел за вчерашний день от коронавируса 7 191 житель Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек, умерли 17 849.
Количество инфицированных коронавирусом в областях Украины:
г. Киев – 108 055 случаев;
Винницкая область – 22 008 случаев;
Волынская область – 32 537 случаев;
Днепропетровская область – 57 196 случаев;
Донецкая область – 35 188 случаев;
Житомирская область – 38 545 случаев;
Закарпатская область – 27 879 случаев;
Запорожская область – 52 175 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 894 случая;
Киевская область – 57 614 случаев;
Кировоградская область – 8 234 случая;
Луганская область – 10 013 случаев;
Львовская область – 60 005 случаев;
Николаевская область – 29 878 случаев;
Одесская область – 69 134 случая;
Полтавская область – 34 843 случая;
Ровненская область – 40 332 случая;
Сумская область – 40 129 случаев;
Тернопольская область – 33 540 случаев;
Харьковская область – 67 991 случай;
Херсонская область – 17 193 случая;
Хмельницкая область – 38 408 случаев;
Черкасская область – 37 856 случаев;
Черновицкая область – 39 515 случаев;
Черниговская область – 29 212 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- В Украине зафиксировали избыток иностранной валюты
- В Украине выросло сельхозпроизводство
- Украинцы стали делать меньше покупок
- Международные организации утверждают, что в Украине ущемляют права жещин
- В Украине насчитали 20 тысяч проблемных семей
- Индекс человеческого развития сокращается в Украине каждый год
- На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный10:00
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений15:00
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря13:00
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)10:00
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей15:00
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»12:45
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря12:00
- На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный10:00
- Наставник луганской "Зари" стал тренером года в УПЛ09:00
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января15:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря10:00
- В странах ЕС началась COVID-вакцинация09:00
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"17:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"