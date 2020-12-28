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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря

28.12.2020 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря

По состоянию на 28 декабря суточный прирост больных коронавирусом в Украине составляет 4 385. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник. Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 588 человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь. От осложнений недуга умерли 75 больных. Выздоровел за вчерашний день от коронавируса 7 191 житель Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек, умерли 17 849.
Количество инфицированных коронавирусом в областях Украины:
г. Киев – 108 055 случаев;
Винницкая область – 22 008 случаев;
Волынская область – 32 537 случаев;
Днепропетровская область – 57 196 случаев;
Донецкая область – 35 188 случаев;
Житомирская область – 38 545 случаев;
Закарпатская область – 27 879 случаев;
Запорожская область – 52 175 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 894 случая;
Киевская область – 57 614 случаев;
Кировоградская область – 8 234 случая;
Луганская область – 10 013 случаев;
Львовская область – 60 005 случаев;
Николаевская область – 29 878 случаев;
Одесская область – 69 134 случая;
Полтавская область – 34 843 случая;
Ровненская область – 40 332 случая;
Сумская область – 40 129 случаев;
Тернопольская область – 33 540 случаев;
Харьковская область – 67 991 случай;
Херсонская область – 17 193 случая;
Хмельницкая область – 38 408 случаев;
Черкасская область – 37 856 случаев;
Черновицкая область – 39 515 случаев;
Черниговская область – 29 212 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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