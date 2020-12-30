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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря
В Украине за минувшие сутки выявили 7 986 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 16 355 человек выздоровели. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Таким образом сегодня в Украине был установлен рекорд по наибольшему числу выздоровевших с начала пандемии. До этого лучшим показателем было 16 150. Столько людей выздоровели 15 декабря.
При этом вчера госпитализировали 2 925 человек, 243 пациента умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 1 045 348 человек, выздоровели - 698 190 и еще 18 324 пациентов скончались.
Заболеваемость в регионах:
Киев – 110 139 случаев;
Винницкая область – 22 242 случая;
Волынская область – 32 735 случаев;
Днепропетровская область – 58 094 случая;
Донецкая область – 35 905 случаев;
Житомирская область – 38 720 случаев;
Закарпатская область – 28 065 случаев;
Запорожская область – 53 428 случаев;
Ивано-Франковская область – 43 072 случая;
Киевская область – 58 535 случаев;
Кировоградская область - 8 345 случаев;
Луганская область – 10 218 случаев;
Львовская область – 60 923 случая;
Николаевская область – 30 500 случаев;
Одесская область – 70 592 случая;
Полтавская область – 35 788 случаев;
Ровненская область – 40 672 случая;
Сумская область – 40 305 случаев;
Тернопольская область – 33 789 случаев;
Харьковская область – 68 807 случаев;
Херсонская область – 17 497 случаев;
Хмельницкая область – 38 833 случая;
Черкасская область – 38 696 случаев;
Черновицкая область – 39 815 случаев;
Черниговская область – 29 633 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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