Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря

30.12.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 7 986 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 16 355 человек выздоровели. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Таким образом сегодня в Украине был установлен рекорд по наибольшему числу выздоровевших с начала пандемии. До этого лучшим показателем было 16 150. Столько людей выздоровели 15 декабря.

При этом вчера госпитализировали 2 925 человек, 243 пациента умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 045 348 человек, выздоровели - 698 190 и еще 18 324 пациентов скончались.

Заболеваемость в регионах:

Киев – 110 139 случаев;

Винницкая область – 22 242 случая;

Волынская область – 32 735 случаев;

Днепропетровская область – 58 094 случая;

Донецкая область – 35 905 случаев;

Житомирская область – 38 720 случаев;

Закарпатская область – 28 065 случаев;

Запорожская область – 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 072 случая;

Киевская область – 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8 345 случаев;

Луганская область – 10 218 случаев;

Львовская область – 60 923 случая;

Николаевская область – 30 500 случаев;

Одесская область – 70 592 случая;

Полтавская область – 35 788 случаев;

Ровненская область – 40 672 случая;

Сумская область – 40 305 случаев;

Тернопольская область – 33 789 случаев;

Харьковская область – 68 807 случаев;

Херсонская область – 17 497 случаев;

Хмельницкая область – 38 833 случая;

Черкасская область – 38 696 случаев;

Черновицкая область – 39 815 случаев;

Черниговская область – 29 633 случая.