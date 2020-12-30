Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Степанов назвал сроки поступления в Украину первой партии COVID-вакцины

30.12.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Степанов назвал сроки поступления в Украину первой партии COVID-вакцины

Министерство здравоохранения Украины надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции во вторник, в настоящее время Минздрав завершает переговоры с производителями о закупке вакцин.
"Мы в завершающей стадии переговоров производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал он.
Степанов уточнил, что речь идет о поставке такого количества вакцин, который позволит говорить "именно о масштабной вакцинации".
"Речь не идет о 5-6 тысячах доз. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал он.



Теги: вакцина, Минздрав, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх