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Введено бесплатное питание для детей погибших защитников Украины
01.01.2021 17:00
В Украине сегодня, 1 января, начал действовать закон № 978-ІХ о бесплатном питании для детей погибших военных. Текст закона опубликован на сайте ВР, сообщает Корреспондент.net.
Ранее бесплатным питанием в учреждениях образования обеспечивали только детей-сирот, детей без родительской опеки и учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей.
Эта льгота не распространялась на детей, у которых один из родителей погиб или пропал без вести, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
С сегодняшнего дня местные органы власти, которые имеют в подчинении государственные и коммунальные учебные заведения, должны обеспечивать бесплатным питанием детей, у которых один из родителей погиб или пропал без вести, защищая Украину.
Теги: дети, бесплатно, погибший, питание, военнослужащий
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